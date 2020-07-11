Galatasaray, MKE Ankaragücü maçına hazır

Sarı-kırmızılıların MKE Ankaragücü maçının kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

İstanbul ekibinde sakatlıkları bulunan Muslera, Andone, Falcao ve Lemina'nın yanı sıra cezalı Feghouli de kadroda yer almadı.

Galatasaray, İstanbul 'dan saat 16.00'da özel uçakla Ankara'ya hareket ederek karşılaşma öncesi burada kampa girecek.

Gruplar halinde dar alanda pasla devam eden idmanın ana bölümünde taktik çalışmaların yapıldığı bildirildi. Antrenmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri 'ne teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın sürat çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Süper Lig'in 32. haftasında yarın MKE Ankaragücü 'ne konuk olacak Galatasaray , hazırlıklarını tamamladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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