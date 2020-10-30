Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

Sarı-kırmızılı ekip, Ankaragücü karşılaşması için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi. - İSTANBUL

Daha sonra gruplar halinde sınırlı alanda pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Galatasaray , Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri'nin eşi ve 2 çocuğu, depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi

Son Dakika: Trabzonspor, evinde Kasımpaşa'ya 4-3 mağlup oldu

Pakdemirli'nin enkaz altında konuştuğu Buse ile ilgili güzel haberi Bakan Gül verdi: Şu anda kızımız çıkartılıyor