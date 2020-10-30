Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.
Daha sonra gruplar halinde sınırlı alanda pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı-kırmızılı ekip, Ankaragücü karşılaşması için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi. - İSTANBUL
- Kaynak: İHA
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