Galatasaray - MKE Ankaragücü maçını 28 bin 460 seyirci izledi - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray - MKE Ankaragücü maçını 28 bin 460 seyirci izledi - Son Dakika Spor

Galatasaray - MKE Ankaragücü maçını 28 bin 460 seyirci izledi

6 saat önce

Galatasaray-MKE Ankaragücü karşılaşmasını Türk Telekom Stadyumu'nda 28 bin 460 biletli seyirci takip etti.

Galatasaray - MKE Ankaragücü maçını 28 bin 460 seyirci izledi, System.String[]

Galatasaray- MKE Ankaragücü karşılaşmasını Türk Telekom Stadyumu'nda 28 bin 460 biletli seyirci takip etti.


Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında Ankaragücü ile karşılaşırken, mücadeleden 2-2 berabere ayrıldı. Bu müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Türk Telekom Stadyumu'ndaki mücadeleyi 28 bin 460 biletli seyirci izledi. Ankaragücü taraftarı da deplasman tribünündeki yerini aldı.


Bir önceki iç sahadaki Alanyaspor maçını ise 28 bin 711 biletli seyirci takip etmişti. - İSTANBUL

Türk Telekom Stadyumu, MKE Ankaragücü, Galatasaray, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 10:04 Kaynak: İHA
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