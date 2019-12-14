Galatasaray - MKE Ankaragücü maçının ardından - Fatih Terim (1) - Son Dakika

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Galatasaray - MKE Ankaragücü maçının ardından - Fatih Terim (1)
6 saat önce
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maç sonu açıklamalarda bulundu. Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:29 Kaynak: AA
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