Galatasaray - MKE Ankaragücü maçının ardından - Fatih Terim (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Galatasaray - MKE Ankaragücü maçının ardından - Fatih Terim (1) - Son Dakika

Galatasaray - MKE Ankaragücü maçının ardından - Fatih Terim (1)

6 saat önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maç sonu açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maç sonu açıklamalarda bulundu.

Galatasaray - MKE Ankaragücü maçının ardından - Fatih Terim (1)

Fatih Terim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:29 Kaynak: AA
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