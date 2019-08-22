Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Monaco'dan "Falcao Vizesi"ni henüz alamadı
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Galatasaray, Monaco'dan "Falcao Vizesi"ni henüz alamadı

1 saat önce

Monaco Yönetimi, Slimani'nin Falcao'nun yerini dolduramayacağını düşünüyorFransız ekibinin etkili bir golcü alması beklenecekSERHAN TÜRK / İSTANBUL.

Galatasaray, Monaco'dan

Monaco Yönetimi, Slimani'nin Falcao'nun yerini dolduramayacağını düşünüyor

Fransız ekibinin etkili bir golcü alması beklenecek

SERHAN TÜRK/ İSTANBUL. - Galatasaray'ın kendisiyle anlaşmaya vardığı ancak kulübü Monaco ile olan pürüzler nedeniyle resmi açıklamayı yapamadığı Radamel Falcao transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor.
Transfer döneminde kadrosuna Wissam Ben Yedder, Islam Slimani gibi isimleri katan Monaco'da Falcao'nun gidişine yine izin çıkmadı. Cezayirli golcü Slimani'nin Falcao'nun yerini doldurmayacağını düşünen Monaco yöneticileri, kadroya yeni bir forvet oyuncusu daha dahil etmeden Kolombiyalı golcünün gidişine izin vermeyecek. Sarı-kırmızılı kulüp Kolombiyalı golcü ile her konuda anlaşmaya varırken, menajer Ahmet Bulut da transfere son noktayı koymak için bir kez daha Monaco'da bulunuyor. Ahmet Bulut DHA'ya yaptığı açıklamada "Falcao açısından bir sorun yok ama bu iş bir kaç gün daha uzayacak. Sosyal medyada yazıldığı gibi bugün geliyor, yarın imzalıyor gibi bir durum yok. Monaco Yönetimi Falcao'nun yerini doldurduklarına inandıkları zaman Kolombiyalı golcünün Galatasaray'a gidişine izin verecek" dedi.
Öte yandan Fransa Ligue 1'de oynadığı iki maçta puan alamayan Monaco bu karşılaşmalarda gol atma başarısı gösteremedi. Falcao bu mücadelelerde yer almadı.


Radamel Falcao, Galatasaray, Falcao, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:20 Kaynak: DHA
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