Galatasaray Monaco'yu ikna edemedi, Onyekuru sezonu kapattı! - Son Dakika

Galatasaray Monaco'yu ikna edemedi, Onyekuru sezonu kapattı!

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - G.Saray'da Trabzonspor maçı öncesi Henry Onyekuru şoku yaşanıyor.

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - G. Saray'da Trabzonspor maçı öncesi Henry Onyekuru şoku yaşanıyor... Sarı kırmızılı ekibe devre arasında Monaco'dan gelen Nijeryalı futbolcunun kiralık sözleşmesi 30 Haziran'da sona ererken, pandemi nedeniyle iptal edilen Fransa Ligi'nde maçı olmayan ve yeni sezon hazırlıklarına başlama kararı alan Monaco Kulübü de futbolcusunu geri çağırma kararı almıştı. Buna karşın Onyekuru " Galatasaray'da kalmak ve kalan 5 haftada takımımı yalnız bırakmak istemiyorum" derken sarı kırmızılı yönetim de Nijeryalı yıldızı yeniden kiralamak için Fransız kulübüne başvurdu.

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'Riske giremeyiz' dediler


Sarı kırmızılı yönetim Onyekuru'nun kalması için yoğun çaba sarf etse de Monaco'lu yöneticiler, teknik direktörleri Roberto Moreno'nun Nijeryalı kanat oyuncusunu mutlaka hazırlık kampında görmek istediğini belirterek "Daha bir yıl önce bu oyuncu için 15 milyon Euro'luk yatırım yaptık. Yeni teknik heyetimiz önümüzdeki hafta başlayacak olan kamp çalışmalarında Onyekuru'yu görmek ve şans vermek istiyor. İzin versek, son 5 hafta Galatasaray'da forma giyip sakatlık yaşasa ne olacak? Bu riske giremeyiz. Henry'nin muklaka Fransa'ya dönmesi gerekli" diyerek tüm kapıları kapattılar.


'Takımda düşünmezse belki seneye'


Monaco Kulübü Galatasaray'ın 1 yıl daha kiralama teklifine de "Eğer teknik direktörmüz hazırlık kampında izleyip gördükten sonra Onyekuru'yu takımda düşünmezse ancak o zaman bu konuyu görüşebilriz" yanıtı verdi. Bu görüşmelerin ardından Onyekuru'nun vedası da kesinleşti. Dün sabahki antrenmana da katılamayan Onyekuru aynı zamanda Trabzonspor maçı öncesinde uygulanan sağlık protokollerinde de yer almadı. Kısaca genç yıldız, geçen hafta Başakşehir karşılaşmasında Galatasaray formasını son kez giymiş oldu. Nijeryalı oyuncunun eşyalarını topladığı ve takımla vedalaşıp yarın Fransa'ya gideceği ifade edildi.


Trabzonspor, Galatasaray, Ali Naci, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 07:32 

Son Dakika Spor Galatasaray Monaco'yu ikna edemedi, Onyekuru sezonu kapattı! - Son Dakika Spor
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