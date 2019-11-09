Son Dakika Haberleri: Galatasaray moral buldu
Son Dakika Güncel Galatasaray moral buldu

Galatasaray moral buldu

7 saat önce

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK, Galatasaray'ı ağırladı.

Galatasaray moral buldu, System.String[]

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK, Galatasaray'ı ağırladı. Mücadele sarı-kırmızılı ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar 19. dakikada hızlı çıkan Galatasaray rakibini eksik ve dengesiz yakaladı. Sağ tarafta çizgi üzerinde topu rakibinden kurtaran Babel iki Gaziantepli arasından pasını gönderdi. Ceza sahasında Feghouli topa hareketlenirken Gaziantep savunması son anda araya girerek topu kornere attı.

21. dakikada ceza yayı üzerinde meşin yuvarlağı önünde bulan Ömer Bayram sol ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1

30. dakikada Galatasaray savunmasının dengesiz yakalandığı pozisyonda Twumasi süratle hareketlenip ceza sahasına girmek istedi ancak Luyindama araya girerek topu kornere attı.

43. dakikada sol kanattan gelişen atakta Ömer Bayram sol taraftan atağa destek veren Emre Taşdemir'e güzel bir pas yolladı. Emre'nin içeri çevirdiği topu Feghouli boş kaleye göndermekte zorlanmadı. 0-2

50. dakikada sağ kanatta topla buluşan Oğuz'un ceza sahasına girer girmez şutunda top auta gitti.

54. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Güray Vural'ın ortasında Djilobodji'nin kafa vuruşu kaleyi bulmadı.

69. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Feghouli'nin yerden şutunda top kalecide kaldı.

80. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Feghouli'nin şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Tarık Ongun xx, Bahattin Duran xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Junior Morais xx, Kana Biyik xx, Papy Djilobodji xx, Alin Tosca xx, Oğuz Ceylan xx, Raman Chibash xx, Miroslaw Olkowski x (Diarra dk. 46 x), Jefferson Nogueira xx, Güray Vural xx, Patrick Twumasi xx (Furkan Soyalp dk. 67 x), Kayode xx (Kenan Özer dk. 83 ')

Yedekler: Yuri Lodygin, Jefferson Junior, Radoslaw Pawlowski, Ulaş Zengin, Ali Ateş, Hasan Yurtseven, Kubilay Aktaş

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Ahmet Çalık xx, Luyindama xx, Marcao xx, Emre Taşdemir xx, Ömer Bayram xx (Jean Michael Seri dk. 66 x), Mario Lemina xxx, Sofiane Feghouli xxx, Adem Büyük xx (Taylan Antalyalı dk. 87 '), Florin Andone ' (Ryan Babel dk. 11 xx)

Yedekler: Okan Kocuk, Selçuk İnan, Babel, Ryan Donk, Jimmy Durmaz, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Emre Mor

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Ömer Bayram (dk. 21), Feghouli (dk. 43) (Galatasaray)

Sarı Kartlar: Pawel Miroslaw Olkowski, Oğuz Ceylan, Papy Djilobodji (Gaziantep FK), Junior Lemina (Galatasaray)

(Said Vakkas Yağcı - Metin Faruk Tamer - Lider Olgun/İHA)

Galatasaray, Ömer Bayram, Gaziantep, Babel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'da sakatlanan Andone oyuna devam edemedi
Fatih Terim: Andone'nin durumu yarın MR'dan sonra belli olacak Mario Lemina: Önemli bir galibiyet aldık, böyle oynamaya devam edeceğiz Mardin'de, bir evin bodrumunda 217 canlı akrep ele geçirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 05:32:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray moral buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]