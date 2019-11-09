Galatasaray moral buldu

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK, Galatasaray'ı ağırladı. Mücadele sarı-kırmızılı ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar 19. dakikada hızlı çıkan Galatasaray rakibini eksik ve dengesiz yakaladı. Sağ tarafta çizgi üzerinde topu rakibinden kurtaran Babel iki Gaziantepli arasından pasını gönderdi. Ceza sahasında Feghouli topa hareketlenirken Gaziantep savunması son anda araya girerek topu kornere attı.
21. dakikada ceza yayı üzerinde meşin yuvarlağı önünde bulan Ömer Bayram sol ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1
30. dakikada Galatasaray savunmasının dengesiz yakalandığı pozisyonda Twumasi süratle hareketlenip ceza sahasına girmek istedi ancak Luyindama araya girerek topu kornere attı.
43. dakikada sol kanattan gelişen atakta Ömer Bayram sol taraftan atağa destek veren Emre Taşdemir'e güzel bir pas yolladı. Emre'nin içeri çevirdiği topu Feghouli boş kaleye göndermekte zorlanmadı. 0-2
50. dakikada sağ kanatta topla buluşan Oğuz'un ceza sahasına girer girmez şutunda top auta gitti.
54. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Güray Vural'ın ortasında Djilobodji'nin kafa vuruşu kaleyi bulmadı.
69. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Feghouli'nin yerden şutunda top kalecide kaldı.
80. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Feghouli'nin şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Tarık Ongun xx, Bahattin Duran xx
Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Junior Morais xx, Kana Biyik xx, Papy Djilobodji xx, Alin Tosca xx, Oğuz Ceylan xx, Raman Chibash xx, Miroslaw Olkowski x (Diarra dk. 46 x), Jefferson Nogueira xx, Güray Vural xx, Patrick Twumasi xx (Furkan Soyalp dk. 67 x), Kayode xx (Kenan Özer dk. 83 ')
Yedekler: Yuri Lodygin, Jefferson Junior, Radoslaw Pawlowski, Ulaş Zengin, Ali Ateş, Hasan Yurtseven, Kubilay Aktaş
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Ahmet Çalık xx, Luyindama xx, Marcao xx, Emre Taşdemir xx, Ömer Bayram xx (Jean Michael Seri dk. 66 x), Mario Lemina xxx, Sofiane Feghouli xxx, Adem Büyük xx (Taylan Antalyalı dk. 87 '), Florin Andone ' (Ryan Babel dk. 11 xx)
Yedekler: Okan Kocuk, Selçuk İnan, Babel, Ryan Donk, Jimmy Durmaz, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Emre Mor
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Ömer Bayram (dk. 21), Feghouli (dk. 43) (Galatasaray)
Sarı Kartlar: Pawel Miroslaw Olkowski, Oğuz Ceylan, Papy Djilobodji (Gaziantep FK), Junior Lemina (Galatasaray)
(Said Vakkas Yağcı - Metin Faruk Tamer - Lider Olgun/İHA)