Galatasaray, yılan hikayesine dönen Olimpiu Morutan transferini sonunda bitirdi. Yıldız futbolcu transfer sürecine ilişkin Rumen gazeteci Emanuel Roşu'ya konuştu.
Morutan yaptığı açıklamada, "Umarım Galatasaray taraftarı mutludur. Gerginim ama iyi anlamda. Elimden geleni yapacağım. 10 numarayı giyer miyim bilmiyorum henüz karar verilmedi. Hep böyle büyük bir kulüpte oynamayı hayal etmiştim" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Morutan'ı takım kadrosuna dahil etti: 10 numarayı giyer miyim bilmiyorum - Son Dakika Spor