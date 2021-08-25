Galatasaray, Morutan'ı takım kadrosuna dahil etti: 10 numarayı giyer miyim bilmiyorum

Galatasaray, yılan hikayesine dönen Olimpiu Morutan transferini sonunda bitirdi. Yıldız futbolcu transfer sürecine ilişkin Rumen gazeteci Emanuel Roşu'ya konuştu.

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Morutan yaptığı açıklamada, "Umarım Galatasaray taraftarı mutludur. Gerginim ama iyi anlamda. Elimden geleni yapacağım. 10 numarayı giyer miyim bilmiyorum henüz karar verilmedi. Hep böyle büyük bir kulüpte oynamayı hayal etmiştim" ifadelerini kullandı.