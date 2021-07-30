Galatasaray, Morutan'la prensip anlaşmasına vardı! 5 senelik sözleşmeye imza atacak

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Aslan, Fatih Terim'in çok istediği Rumen futbolcu Morutan için girişimlerini hızlandırdı. Sarı-kırmızılı kulüp, futbolcuyla prensip anlaşmasına varırken kulübü Steaua Bükreş'le görüşmeler sürüyor.

GALATASARAY 7-8 MİLYON EUROYA TRANSFERİ BİTİRECEK

Rumen futbolcunun transferi konusunda Çizme basınından çarpıcı bir iddia geldi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Morutan, Galatasaray ile 2026 yılına kadar prensip anlaşmasına vardı. İki kulübün futbolcunun bonservisi konusunda 7-8 milyon euro düzeyinde anlaşması bekleniyor.