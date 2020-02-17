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Galatasaray: "Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri...
6 saat önce
Galatasaray: "Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri reddettiğinden kadro dışı bırakılmıştır"
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:01 Kaynak: İHA
Galatasaray: "Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri reddettiğinden kadro dışı bırakılmıştır" - İSTANBUL
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