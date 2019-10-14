Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Mustafa, Yunus ve Atalay ile imzalıyor
Son Dakika Spor Galatasaray, Mustafa, Yunus ve Atalay ile imzalıyor

Galatasaray, Mustafa, Yunus ve Atalay ile imzalıyor

2 saat önce

Galatasaray'ın genç oyuncuları Mustafa Kapı (17), Yunus Akgün (19) ve Atalay Babacan'ın (19) sezon sonunda sözleşmeleri sona eriyor.

Galatasaray, Mustafa, Yunus ve Atalay ile imzalıyor, System.String[]

Galatasaray'ın genç oyuncuları Mustafa Kapı (17), Yunus Akgün (19) ve Atalay Babacan'ın (19) sezon sonunda sözleşmeleri sona eriyor. Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda kısa zaman içinde bu üç oyuncuyla yeni mukavele yapacak.


Kontratların uzun süreli olması bekleniyor. Fatih Terim, Galatasaray'ın geleceği olarak gördüğü bu isimlere ilerleyen süreçte çok güveniyor ve aynı Ozan Kabak örneğinde olduğu gibi şans vermeyi planlıyor.


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Atalay Babacan, Yunus Akgün, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:12 
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