Galatasaray, Mustafa, Yunus ve Atalay ile imzalıyor
2 saat önce
Galatasaray'ın genç oyuncuları Mustafa Kapı (17), Yunus Akgün (19) ve Atalay Babacan'ın (19) sezon sonunda sözleşmeleri sona eriyor.
Galatasaray'ın genç oyuncuları Mustafa Kapı (17), Yunus Akgün (19) ve Atalay Babacan'ın (19) sezon sonunda sözleşmeleri sona eriyor. Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda kısa zaman içinde bu üç oyuncuyla yeni mukavele yapacak.
Kontratların uzun süreli olması bekleniyor. Fatih Terim, Galatasaray'ın geleceği olarak gördüğü bu isimlere ilerleyen süreçte çok güveniyor ve aynı Ozan Kabak örneğinde olduğu gibi şans vermeyi planlıyor.
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Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:12
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