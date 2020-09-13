Galatasaray, Neftçi Bakü hazırlıklarına başladı
Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda deplasmanda karşılaşacağı Neftçi Bakü maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda deplasmanda karşılaşacağı Neftçi Bakü maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
UEFA Avrupa Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, Gaziantep FK maçının ardından ara vermeden bu mücadelenin hazırlıklarına başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan çalışmada, Gaziantep FK karşısında 90 dakika oynayan futbolcular rejenerasyon idmanı yaptı. Diğer oyuncular idmana ısınma hareketleriyle başlarken, hedefli ve hedefsiz pas çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda 5'e 5 top kapma oyunu oynayan futbolcular idmanın son bölümünde ise 10'ar kişilik takımlarla çift kale maç yaptı. İdman yenileme koşuları ve soğuma hareketleriyle tamamlandı. Yarın izin yapacak olan sarı-kırmızılılar, Neftçi Bakü maçının hazırlıklarına salı günü saat 11.00'de yapacağı idmanla devam edecek. - İSTANBUL
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