Galatasaray-Neftçi maçına doğru

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Azerbaycan'la kardeş olduklarını fakat sahada Neftçi takımı ile gerçek manada mücadele edeceklerini söyledi.

Azerbaycan temsilcisi Neftçi ile UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda yarın yapacakları maç öncesinde Bakü Olimpiyat Stadı'ndaki basın toplantısında konuşan Terim, uzun yıllar sonra Bakü'de bulunmaktan mutlu olduğunu, Azerbaycan'ı çok sevdiğini belirtti.

Azerbaycan'da kendilerini vatanlarında gibi hissettiklerini vurgulayan Terim, "Dışarıda kardeşiz fakat sahanın içerisinde gerçek manada mücadele edeceğiz.

Azerbaycan'da bize karşı müthiş sevgi var. Fakat saha herkesin kazanmak isteyeceği bir yer olmalıdır. Neftçinin oyuncuları da iyi. Onun için dikkat edeceğiz. Herkes kazanmak ister. Saha ayrı, dışarısı ayrı. Neftçi Azerbaycan'ın en önemli takımlarından biri. Son 3 sezondur bu seviyelerde oynayan bir ekip. Son maçta mağlup oldular. Önemli oyuncuları da var. Hayırlısı neyse o olsun." diye konuştu.

"Muslera'nın ayağının kırılmasıyla bizim de kırıldığımız görülüyor"

Terim, Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'nın sakatlığı konusunda da değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Muslera'nın ayağının kırılması ile bizim de kırıldığımız görülüyor. Oradan da dönemediğimiz görülüyor. Muslera bizim için bir kaleciden daha fazlası. Kaleciliği, profesyonelliği, hizmeti, insanlığı ile Muslera bizim için önemli bir figür. Kalemizde olması bizim için büyük bir güven vesilesi. Allah beterinden saklasın diyoruz. Bir an öncesi dönmesi için gerek doktorlar gerek kendisi çalışıyor. Diğer kalecilerimize de güveniyoruz. Gerek Fatih gerek Okan bizle devam edecekler. Muslera'nın futbolu da burada bırakacağını düşünüyorum. Bu kadar hizmeti olmuş bir oyuncuya sahip olduğumuz için kendimizi mutlu hissediyoruz."

"Galatasaray'a değer kazandıracak bir takım planlıyoruz"

Galatasaray'ın yeni sezondaki transfer çalışmalarını da değerlendiren Terim, ekonomik durum nedeniyle transferlerin kolay yapılmadığını belirtti.

Transfer konusunda en iyisini yapmaya çalışacaklarını vurgulayan Terim, "Umarım niyetimize uygun, hedefimize uygun bir şeyler yaparız. Galatasaraylılar şunu bilmeliler ki almış olmak için almak istemiyorum. Hem takımın yaş ortalamasını indirecek hem de Galatasaray'a değer kazandıracak bir takım planlıyoruz. Olursa olur, olmazsa bu kadroyla devam edeceğiz. Karalar da bağlamayız, söylenmeyiz de. Zor sezonu karşılayabilecek bir takım sayısal olarak tabii ki ben de istiyorum. Her mevkinin 2 adamı hazır olsun.

Bizi Avrupa'dan son birkaç senedir ayıran en büyük özellik ekonomik koşullar. Aramızdaki makası açan en önemli konu budur. Bu parasal sıkıntı aşılmadığı sürece her kulübün işi zordur. Başta da biz olmak üzere." diye konuştu.

Terim ayrıca salgın bittikten sonra takımla Azerbaycan'a geleceği, burada taraftarların da yer alacağı bir karşılaşma veya etkinlikte bulunacağı konusunda söz verdi.

Öte yandan Galatasaray, karşılaşma öncesinde son antrenmanını gerçekleştirdi.

Galatasaray-Neftçi karşılaşması yarın TSİ 19.00'da başlayacak.