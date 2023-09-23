Galatasaray, Nelsson'un kadroya neden alınmadığını açıkladı

Süper Lig devi Galatasaray, deplasmanda oynanacak Başakşehir maçı kadrosunda yer almayan Victor Nelsson'un durumu hakkında açıklama yaptı.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Victor Nelsson, hamile olan kız arkadaşının bu sabah başlayan acil doğum riski nedeniyle yanında olmak için izinli olarak maç kadrosunda yer almamıştır" ifadeleri yer aldı.

BU SEZON BİR İLKİ YAŞADI

24 yaşındaki Danimarkalı stoper, bu sezon Galatasaray'ın oynadığı 10 resmi maçın tamamında forma giymişti. Nelsson, bu sezon ilk kez takım kadrosunda yer almadı.