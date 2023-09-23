Galatasaray, Nelsson'un kadroya neden alınmadığını açıkladı - Son Dakika

Galatasaray, Nelsson'un kadroya neden alınmadığını açıkladı

Son Güncelleme: 23.09.2023 19:19

Galatasaray, Başakşehir maçı kadrosunda yer almayan Victor Nelsson'un durumu hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada, Nelsson'un hamile olan kız arkadaşının acil doğum riski nedeniyle maç kadrosunda yer almadığı belirtildi. Nelsson, bu sezon ilk kez takım kadrosunda yer almadı.

Süper Lig devi Galatasaray, deplasmanda oynanacak Başakşehir maçı kadrosunda yer almayan Victor Nelsson'un durumu hakkında açıklama yaptı.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Victor Nelsson, hamile olan kız arkadaşının bu sabah başlayan acil doğum riski nedeniyle yanında olmak için izinli olarak maç kadrosunda yer almamıştır" ifadeleri yer aldı.

BU SEZON BİR İLKİ YAŞADI

24 yaşındaki Danimarkalı stoper, bu sezon Galatasaray'ın oynadığı 10 resmi maçın tamamında forma giymişti. Nelsson, bu sezon ilk kez takım kadrosunda yer almadı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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SON DAKİKA: Galatasaray, Nelsson'un kadroya neden alınmadığını açıkladı - Son Dakika
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