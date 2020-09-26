Galatasaray, Nesine.com ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı

Galatasaray Kulübü, Nesine.com ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Nesine.com, Galatasaray'ın 'Resmi Bahis Sponsoru' olarak 2020-2021 sezonunda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda futbol takımının oynayacağı karşılaşmalarda forma kol sponsoru oldu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Nesine.com logolu formaların yarın Fenerbahçe ile yapılacak derbide ilk kez giyileceği aktarıldı.