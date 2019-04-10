Galatasaray Nisan Ayı Divanı Başladı

Galatasaray Spor Kulübü
Nisan Ayı Olağan Divan Toplantısı başladı. Ali Sami Yen
Spor Kompleksi Özhan Canaydın
Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı geçtiğimiz ay vefat eden kulüp üyeleri için yapılan saygı duruşuyla başladı. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun gündem maddelerini okutmasıyla devam eden divan toplantısına Başkan Mustafa Cengiz
ile yönetim tam kadro katıldı.
Divan toplantısında görüşülecek gündem maddeleri ise şöyle:
Geçen aya ait toplantı tutanaklarının takdimi ve oya sunulması
Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması,
Kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi
(İHA)