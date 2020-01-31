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Galatasaray, Nzonzi'nin sözleşmesini fesh etti
6 saat önce
Galatasaray, Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Steven Nzonzi'nin sözleşmesini fesh etti.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:21 Kaynak: DHA
Galatasaray, Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Steven Nzonzi'nin sözleşmesini fesh etti.
Sarı-kırmızılı ekip, teknik ekibin kararıyla kadro dışı bırakılan Fransız oyuncu Steven Nzonzi'nin sözleşmesinin fesh edildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.Galatasaray ile 15 maça çıkan Nzonzi, 1 asist yapma başarısı gösterdi.
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