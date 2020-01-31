Galatasaray, Nzonzi'nin sözleşmesini fesh etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray, Nzonzi'nin sözleşmesini fesh etti - Son Dakika Spor

Galatasaray, Nzonzi'nin sözleşmesini fesh etti

6 saat önce

Galatasaray, Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Steven Nzonzi'nin sözleşmesini fesh etti.

Galatasaray, Nzonzi'nin sözleşmesini fesh etti, System.String[]

Galatasaray, Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Steven Nzonzi'nin sözleşmesini fesh etti.

Sarı-kırmızılı ekip, teknik ekibin kararıyla kadro dışı bırakılan Fransız oyuncu Steven Nzonzi'nin sözleşmesinin fesh edildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.Galatasaray ile 15 maça çıkan Nzonzi, 1 asist yapma başarısı gösterdi.


Galatasaray, Roma, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Emre Mor için Olympiakos devreye girdi
Steven Nzonzi'nin sözleşmesi feshedildi Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu Galatasaray'a Semih Kaya transferinde son dakika şoku

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 21:41:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray, Nzonzi'nin sözleşmesini fesh etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]