Galatasaray, Nzonzi'nin sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi - Son Dakika
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Galatasaray, Nzonzi'nin sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi

6 saat önce

Galatasaray, sezon başında İtalya Serie A ekibi Roma'dan kiraladığı Steven Nzonzi'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray, Nzonzi'nin sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi, System.String[]
Galatasaray, sezon başında İtalya Serie A ekibi Roma'dan kiraladığı Steven Nzonzi'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada Fransız oyuncuya ve Roma'ya sezon sonuna kadar herhangi bir ücret ödenmeyeceği ifade edildi.

Galatasaray'ın konu ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Steven N'kemboanza Mike Christopher Nzonzi ve Kulübü A.S. Roma S.P.A. ile Şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Buna göre oyuncuya ve kulübüne 2019/2020 sezonunun kalanına istinaden herhangi bir ücret ödenmeyecektir."


- İstanbul
Kamuyu Aydınlatma Platformu, İtalya Serie A, Galatasaray, Roma, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:19 Kaynak: DHA
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