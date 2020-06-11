Galatasaray Oğulcan Çağlayan'ı bitirdi

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını yapan Galatasaray'da sıcak gelişme. Sivasspor ile sözleşmeleri sona erecek olan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'la söz kesen Aslan, Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan ile de anlaşmaya vardı.



Karadeniz ekibi ile sözleşmesi sona erecek olan 24 yaşındaki futbolcu, sezon sonu Sarı Kırmızılı ekibe imza atacak. Ajansspor'da yer alan habere göre; Galatasaray, genç oyuncuya makul bir ücret ödeyecek. Haftalar öncesinden Galatasaray'a söz veren Oğulcan'la 2 yıllık sözleşme yapılacağı kaydedildi.



Rizespor'da bu sezon 22 maça çıkan Oğulcan, 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.



'Hayallerimin takımı Galatasaray'



Oğulcan Çağlayan, 2013-2014 sezonu başında bir süre Galatasaray altyapısında antrenmanlara çıkmış ve o dönem kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla Galatasaray'ın hayallerini süslediğini ve Sarı Kırmızılı takıma gelmekten duyduğu memnuniyeti açığa vurmuştu.



17 yaşında olduğu için Galatasaray'la profesyonel sözleşmeye imza atması mümkün olmayan genç yıldızın yetiştirme bedeli Galatasaray tarafından fazla bulunmuş ve Oğulcan'ın "hayalim" dediği takıma transferi gerçekleşmemişti.