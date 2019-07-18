Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Okan Kocuk'u transfer etti
Son Dakika Spor Haber

Galatasaray, Okan Kocuk'u transfer etti

44 dakika önce

Galatasaray, TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'un 24 yaşındaki kalecisi Okan Kocuk'u transfer etti.

Galatasaray, Okan Kocuk'u transfer etti, System.String[]
Galatasaray, TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'un 24 yaşındaki kalecisi Okan Kocuk'u transfer etti.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, Okan Kocuk'la 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, Okan Kocuk'a 3 milyon lira imza parasının yanı sıra bu sezon için 2 milyon 500 bin, 2020-2021'de 2 milyon 750 bin, 2021-2022'de 3 milyon 250 bin, 2022-2023 sezonu için de 3 milyon 750 bin lira sabit transfer ücretinin verileceği kaydedildi.
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Okan Kocuk, Bursaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Abdurrahim Albayrak'tan fikstür ve Jean Michael Seri açıklaması Galatasaray'ın yeni transferi Seri, İstanbul'a geldi Digitürk, Galatasaray'a GS TV için ihtar çekti Galatasaray, Falcao ile anlaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 21:42:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Okan Kocuk'u transfer etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]