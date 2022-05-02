Galatasaray'da seçim tarihi açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'da seçim tarihi açıklandı

02.05.2022 21:19
Galatasaray'da seçim tarihi açıklandı

Galatasaray, Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nun 4-11 Haziran'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacağını açıkladı.

Galatasaray, Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nun 4-11 Haziran'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpte Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nun tarihi belli oldu. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2 Mayıs 2022 (Bugün) yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda alınan karar neticesinde, kulübümüzün "OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI" 4 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır" denildi.

(İHA)

Galatasaray'da seçim tarihi açıklandı
Galatasaray'da seçim tarihi açıklandı

YORUMLAR
500
Burak Elmas Galatasaray'ın seçim tarihini canlı yayında açıkladı! Burak Elmas Galatasaray'ın seçim tarihini canlı yayında açıkladı! Galatasaray'da seçim, 11 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek Galatasaray'da seçim, 11 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Galatasaray'da seçim tarihi açıklandı - Son Dakika


Son Dakika
21:24 Galatasaray'da seçim, 11 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek
21:12 Optimar Araştırma yayınladı! İşte son anketten çıkan sürpriz sonuçlar!
21:11 Şanlıurfa'da 16 yaşındaki çocuk annesi ile tartışan babasını balyoz kullanarak öldürdü
20:40 Ece Seçkin dayanamadı isyan etti: Dekolte tartışmalarından midem bulandı
20:38 Zırhlı ekip aracı 3 metre yükseklikten düştü! İki polis hastaneye kaldırıldı
20:21 Internet Explorer kapatılıyor! Microsoft 15 Haziran'ı işaret etti
20:14 Ülkemizde 2 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi vefat etti, bin 344 yeni vaka tespit edildi
20:11 Bayram planı yapanlara sağanak engeli! Meteoroloji gün verip uyardı
20:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uluslararası bayramlaşma trafiği: İsrail de kutladı
19:58 UEFA'dan Rusya'ya yaptırımı uzatma kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 22:10:44. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'da seçim tarihi açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement