Galatasaray Olağanüstü Toplanıyor
1 saat önce
Galatasaray Divan Kurulu, TFF ve Bankalar Birliği ile imzalanması gündemde olan kulüplerin borçların yeniden yapılandırmasıyla ilgili protokolü istişare etmek için olağanüstü toplanıyor.
Galatasaray
Divan Kurulu, TFF
ve Bankalar Birliği ile imzalanması gündemde olan kulüplerin borçların yeniden yapılandırmasıyla ilgili protokolü istişare etmek için olağanüstü toplanıyor.
Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Divan kurulumuz, tüzüğümüzün 101/5. maddesi gereği, 28 Ocak saat 16.00'da Ali Sami Yen
Spor Kompleksinde, TFF ve Bankalar Birliği ile imzalanması gündemde olan kulüplerin borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili protokolü istişare etmek üzere olağanüstü toplanacaktır" denildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 08:42 Kaynak: İHA
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