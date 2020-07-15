Galatasaray, Omar Elabdellaoui'yi transfer etti - Son Dakika

Galatasaray, Omar Elabdellaoui'yi transfer etti

Spor Arena - Ali Naci Küçük / Galatasaray'da yeni sezon transfer planlamaları devam ediyor.

Spor Arena - Ali Naci Küçük/ Galatasaray'da yeni sezon transfer planlamaları devam ediyor. Galatasaray, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu'ndan sonra Omar Elabdellaoui'yi de kadrosuna kattı. Sözleşmeyi imzalayan Norveçli oyuncu, Galatasaray'ın yeni sezonda formasını giyecek.

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MARINAO İLE YOLLAR AYRILIYOR


Omar Elabdellaoui, yıllık 1.5 milyon Euro alacak, vergilerle birlikte Galatasaray'a maliyeti 2.1 milyon Euro olacak. Bu gelişme sonrası ise Mariano ile sezon sonunda yollar ayrılıyor ve ülkesi Brezilya'ya dönüyor.


FALCAO VE BELHANDA


Radamel Falcao için şu an Galatasaray kulübüne ya da menajerine gelen herhangi bir resmi teklif yok. Ayrılığı şu an için söz konusu değil. Şampiyonlar Ligi'nden mahrum olan bir Galatasaray'ın Falcao'nun yıllık 7 milyon Euro'luk maliyetini nasıl karşılayacağı ise şimdilik soru işareti. Belhanda'nın sezon sonunda yaklaşık 4-5 milyon Euro bonservis karşılığında ayrılması bekleniyor. Çünkü kendisine Arap kulüplerin yoğun talebi var.


VOLKAN BABACAN İÇİN BAŞAKŞEHİR İLE GÖRÜŞÜLECEK


Galatasaray, Volkan Babacan konusunda son derece ciddi. Galatasaray yönetimi bir an önce Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelecek.


Mariano: "Fatih Terim sadece Galatasaray'ın değil, Türkiye'nin de efsanesi"



Galatasaray, Ali Naci, Falcao, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 14:23 

Son Dakika Spor Galatasaray, Omar Elabdellaoui'yi transfer etti - Son Dakika Spor
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