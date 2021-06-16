Galatasaray, Ömer Bayram'ın sözleşmesini uzattı

"Profesyonel Futbolcumuz Ömer Bayram'ın sözleşmesi 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için aşağıdaki şartlarda uzatılmıştır.

Galatasaray, Ömer Bayram'ın sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna dek uzatıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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