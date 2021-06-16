Galatasaray, Ömer Bayram'ın sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
Galatasaray, Ömer Bayram'ın sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna dek uzatıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel Futbolcumuz Ömer Bayram'ın sözleşmesi 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için aşağıdaki şartlarda uzatılmıştır.
2021-2022 sezonu için net 6.500.000 TL sabit transfer ücreti
2022-2023 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti
2023-2024 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti" - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Ömer Bayram'ın sözleşmesini uzattı - Son Dakika Spor