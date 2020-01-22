Son Dakika › Spor › Galatasaray öncesi Aykut Kocaman'ı düşündüren eksik - Son Dakika Spor
Galatasaray öncesi Aykut Kocaman'ı düşündüren eksik
6 saat önce
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla başladı.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla başladı.
Daha sonra sahada koşu ve çabukluk hareketleriyle devam eden idmanda futbolcular tempolu koşu çalışması yaptı.
Yeşil-beyazlı ekip, 10'a 10 ve 5'e 5 oyunlarla antrenmanı tamamladı.
Öte yandan, Riad Bajic'in saha çalışmasına katılmadığı antrenmanda, Deni Milosevic ve Ferhat Öztorun ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:18
Son Dakika 6th October, 75 yaşındaki Ezz El-Din Bahader'i transfer etti Yeni Malatyaspor, teknik direktör Tolunay Kafkas ve transferde Remi Walter ile anlaştı Galatasaray, Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzattı Erzurumspor'un 3. golünden sonra Caner, Elneny'nin boğazına sarıldı