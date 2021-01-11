Galatasaray, Onyekuru için Monaco ile anlaşmaya vardı

Fatih Terim'in uzun süredir kadroda görmek istediği Henry Onyekuru'nun transferi bir tek imzaya kaldı. Yaklaşık bir aydır transferi için çaba harcanan Nijeryalı kanat oyuncusu, satın alma opsiyonu ile 6 aylığına kiralanacak.

Fransız kulübü, Ağustos 2019'da 13,5 milyon euroya satın aldığı Onyekuru'yu direkt satış yoluyla elden çıkarmayı planlıyordu. Ancak Onyekuru "Ben Galatasaray'da oynamak istiyorum" diye ısrar edince 1 milyon euro kiralama bedeli, 3 milyon euro da satın alma opsiyonlu olarak kiralanması kabul edildi.

Daha önce 2 kez Galatasaray'da forma giyen Onyekuru hafta içi İstanbul'a gelerek takımla idmana çıkacak.

Ailesini, İstanbul'da bırakan yıldız futbolcunun beraberlerinde 10 bagajının bulunması dikkat çekti. Onyekuru'nun Monaco ile küçük detayları halletmek için Fransa'ya gittiği ve bir iki gün içinde onun da yeniden İstanbul'a geleceği ifade edildi.

56 MAÇTA 25 GOLE KATKI SAĞLADI

56 maçta Galatasaray formasını giyen başarılı futbolcu, 17 gol, 8 asistlik performans sergilemişti. Özellikle önceki sezon kazanılan şampiyonlukta önemli pay sahibi olmuştu.