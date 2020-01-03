Galatasaray, Onyekuru ve Saracchi'yi KAP'a bildirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Galatasaray, Onyekuru ve Saracchi'yi KAP'a bildirdi - Son Dakika

Galatasaray, Onyekuru ve Saracchi'yi KAP'a bildirdi

6 saat önce

Galatasaray Kulübü, Marcelo Saracchi Henry Onyekuru'nun geçici transferi için kulübü AS Monaco FC ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Galatasaray, Onyekuru ve Saracchi'yi KAP'a bildirdi, System.String[]

Galatasaray Kulübü, Marcelo Saracchi Henry Onyekuru'nun geçici transferi için kulübü AS Monaco FC ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Paltformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

GALATASARAY, SARACCHİ'Yİ KAP'A BİLDİRDİ

Galatasaray Kulübü, Marcelo Saracchi'nin geçici transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Paltformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:25 Kaynak: İHA
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