Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Ozan'ı Kap'a Bildirdi

Galatasaray, Ozan'ı Kap'a Bildirdi

2 saat önce

Galatasaray, Ozan Kabak için Alman kulübü Stuttgart ile resmi görüşmelere başladığını açıkladı.

Galatasaray, Ozan'ı Kap'a Bildirdi, System.String[]


Galatasaray, Ozan Kabak için Alman kulübü Stuttgart ile resmi görüşmelere başladığını açıkladı. 

Sarı kırmızılı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel Futbolcumuz Ozan Muhammed Kabak'ın, transferi hakkında VfB Stuttgart 1893 AG Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:16 Kaynak: DHA

Ozan Kabak, Galatasaray, Spor
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