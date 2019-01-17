Galatasaray, Ozan Kabak'ın 11 Milyon Euro Karşılığında Stuttgart'a Transfer Olduğunu Açıkladı.
32 dakika önce
IHAAW173502-SPO/17-01-2019- Galatasaray, Ozan Kabak'ın 11 milyon Euro karşılığında Stuttgart'a transfer olduğunu açıkladı.
IHAAW173502-SPO/17-01-2019
- Galatasaray
, Ozan Kabak
'ın 11 milyon Euro karşılığında Stuttgart
'a transfer olduğunu açıkladı. 17.01.2019 17: 35: 02 TSI
NNNN - İSTANBUL
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:41 Kaynak: İHA
İstanbul'da 11 Katlı Binada Yangın Paniği! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi
Ozan Kabak, Stuttgart ile 5,5 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Domagoj Vida, Erdoğan ve Kitarovic'e Beşiktaş Forması Hediye Etti
"Arda Turan Transferine Halk Ekmek Sponsor Oldu" Sözleri, Başakşehir Başkanı'nı Kızdırdı