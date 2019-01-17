Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Ozan Kabak'ın 11 Milyon Euro Karşılığında Stuttgart'a Transfer Olduğunu Açıkladı.

Galatasaray, Ozan Kabak'ın 11 Milyon Euro Karşılığında Stuttgart'a Transfer Olduğunu Açıkladı.

32 dakika önce

IHAAW173502-SPO/17-01-2019- Galatasaray, Ozan Kabak'ın 11 milyon Euro karşılığında Stuttgart'a transfer olduğunu açıkladı.

Galatasaray, Ozan Kabak'ın 11 Milyon Euro Karşılığında Stuttgart'a Transfer Olduğunu Açıkladı., System.String[]
IHAAW173502-SPO/17-01-2019

- Galatasaray, Ozan Kabak'ın 11 milyon Euro karşılığında Stuttgart'a transfer olduğunu açıkladı. 17.01.2019 17: 35: 02 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:41 Kaynak: İHA

Galatasaray, Ozan Kabak, Spor
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