Galatasaray, Özel Maçta Yarın Leipzig'e Konuk Olacak
1 saat önce
Galatasaray, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Leipzig'le yarın hazırlık maçı oynayacak.
Galatasaray
, Almanya
Birinci Futbol
Ligi (Bundesliga) takımlarından Leipzig
'le yarın hazırlık maçı oynayacak.
Almanya'nın Leipzig kentindeki Red Bull
Arena'da yapılacak karşılaşma, TSİ 17.00'de başlayacak. Antalya
'daki devre arası kamp çalışmalarını tamamlayan sarı-kırmızılı takım, maç için bugün Almanya'ya gidecek.
Sarı-kırmızılı ekibin 2017-2018 sezonu öncesi Armindo Bruma
'yı Lepizig'e satışıyla ilgili anlaşmada, iki takımın özel bir maç oynaması maddesi de yer almıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:48 Kaynak: AA
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