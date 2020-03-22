Galatasaray, Özhan Canaydın'ı unutmadı - Son Dakika
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Galatasaray, Özhan Canaydın'ı unutmadı

6 saat önce

Galatasaray, eski başkanı Özhan Canaydın'ın vefatının 10. yıl dönümü için mesaj yayımladı.

Galatasaray, Özhan Canaydın'ı unutmadı, System.String[]

Galatasaray, eski başkanı Özhan Canaydın'ın vefatının 10. yıl dönümü için mesaj yayımladı.


Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden Özhan Canaydın ile ilgili yapılan paylaşımda, "Özhan Canaydın spora sadece başarı ve mücadele anlamı yüklemeyen; saygı, dostluk ve sevgi içinde olması gerekliliğini ortaya koyan, beyefendiliği ve centilmenliği ile tüm Galatasaray camiasının sevgisini kazanırken, temsil ettiği değerlerle zoru başararak tüm rakiplerinin de saygısını kazanan ender yöneticilerden biriydi. Galatasarayımıza hem sporcu hem de yönetici olarak hizmet etmiş; Türk sporunun unutulmaz isimlerinden, eski başkanımız Özhan Canaydın'ı aramızdan ayrılışının 10. yılında; sevgi, saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz" denildi. - İSTANBUL

Özhan Canaydın, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:33 Kaynak: İHA

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