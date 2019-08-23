Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Ozornwafor'u Almeria'ya kiraladı
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Galatasaray, Ozornwafor'u Almeria'ya kiraladı

12 dakika önce

Galatasaray sezon başında kadrosuna kattığı 20 yaşındaki Nijeryalı defans oyuncusu Valentine James Ozornwafor'u İspanya 2. Lig ekiplerinden Almeria'ya kiraladı.

Galatasaray, Ozornwafor'u Almeria'ya kiraladı, System.String[]

Galatasaray sezon başında kadrosuna kattığı 20 yaşındaki Nijeryalı defans oyuncusu Valentine James Ozornwafor'u İspanya 2. Lig ekiplerinden Almeria'ya kiraladı.


Sarı-kırmızılı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Valentine James Ozornwafor'un 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar Union Deportiva Almeria Kulübü'ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Union Deportiva Almeria Kulübü, Şirketimize 2019-2020 sezonu için net 200 bin Euro geçici transfer ücreti ödeyecek olup 31.05.2020 tarihine kadar net 1 milyon 850 bin Euro transfer bedeli ile oyuncuyu satın alma opsiyonuna sahiptir. Yapılan anlaşmaya göre Union Deportiva Almeria Kulübü satın alma opsiyonunu kullanır ve ileride oyuncunun satışını gerçekleştirirse, satış karının %20'sini şirketimize ödeyecektir" denildi. - İSTANBUL

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Galatasaray, İspanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:52 Kaynak: İHA
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