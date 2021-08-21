Galatasaray, Ozornwafor'u Charleroi'ye kiraladı! Victor Nelsson'un lisansının çıkmasının önünde hiçbir engel kalmadı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği genç savunmacı Ozorwafor'la yollar ayrıldı. Nijeryalı futbolcu, Belçika Ligi ekibi Charleroi'ye 1 senelik kiralandı.

Galatasaray'da Victor Nelsson'un takıma katılmasının ardından Nijeryalı savunmacı Ozornwafor'la yollar ayrıldı. Genç futbolcu, Belçika Ligi takımlarından Charleroi'ye 1 senelik kiralandı. NELSSON, HATAY MAÇINDA FORMA GİYEBİLECEK Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Valentine James Ozornwafor'un bir senelik geçici transferi için Charleroi ile anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi. Nijeryalı futbolcuyla yolların ayrılmasının ardından yeni transfer Victor Nelsson'un lisansı çıkacak ve Danimarkalı savunmacı Hatay maçında Terim'in şans vermesi halinde formayı giyecek.

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