Galatasaray'da Victor Nelsson'un takıma katılmasının ardından Nijeryalı savunmacı Ozornwafor'la yollar ayrıldı. Genç futbolcu, Belçika Ligi takımlarından Charleroi'ye 1 senelik kiralandı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Valentine James Ozornwafor'un bir senelik geçici transferi için Charleroi ile anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi. Nijeryalı futbolcuyla yolların ayrılmasının ardından yeni transfer Victor Nelsson'un lisansı çıkacak ve Danimarkalı savunmacı Hatay maçında Terim'in şans vermesi halinde formayı giyecek.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Ozornwafor'u Charleroi'ye kiraladı! Victor Nelsson'un lisansının çıkmasının önünde hiçbir engel kalmadı - Son Dakika Spor