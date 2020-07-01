Galatasaray, Paidar Demir'i andı

Galatasaray, hem sarı-kırmızılı kulübün hem de Türk voleybolunun unutulmaz isimlerinden Paidar Demir'in vefatının 14. yılı sebebiyle bir anma mesajı yayımladı.



Sarı-kırmızılıların resmi sitesinden paylaşılan mesajda, "1960'ta İstanbul'da doğan Paidar Demir, voleybola Galatasaray altyapısında başladıktan sonra genç takımda Eczacıbaşı'na ardından Eczacıbaşı A Takımına ve Bursa Mako'ya geçiş yapmıştı. 1985 yılında yeniden yuvaya dönen Paidar Demir; 2000 yılına kadar sporculuk kariyerini sürdürmüştü. 150 kez milli formayı giyen, Galatasaray ile 3 kez şampiyonluk yaşayan Paidar, özellikle 1986 yılındaki şampiyonlukta önemli bir simgeydi.



Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, 16 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmış; İbrahim, Barbaros, İsmet, Metin, Ahmet'ten oluşan kadronun hücum silahı ve kaptanı Paidar da şampiyonluğun mimarı olmuştu.



Galatasarayımızın 25 yıl formasını terleten ve takım kaptanlığını yapan Galatasaray ve milli takımda menajerlik görevini yürüten Paidar Demir, 1 Temmuz 2006 günü İzmir'de geçirdiği trafik kazası sonrası aramızdan ayrılmıştı.



Galatasaray ve Türk voleybolunun unutulmaz ismi, büyük kaptan Paidar Demir'i vefatının 14. yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL