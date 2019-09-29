Son Dakika Haberleri: Galatasaray - Paris Saint Germain maçına Polonyalı hakem
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Galatasaray - Paris Saint Germain maçına Polonyalı hakem

22 dakika önce

Galatasaray - Paris Saint Germain maçına Polonyalı hakem

Galatasaray - Paris Saint Germain maçına Polonyalı hakem, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ikinci haftasında 1 Ekim Salı günü İstanbul'da oynanacak Galatasaray- Paris Saint Germain maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.


UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Galatasaray, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:31 
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