Galatasaray - Paris Saint Germain maçına Polonyalı hakem
22 dakika önce
Galatasaray - Paris Saint Germain maçına Polonyalı hakem
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ikinci haftasında 1 Ekim Salı günü İstanbul'da oynanacak Galatasaray- Paris Saint Germain maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:31
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