Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Passolig'de 1 milyonu geçti
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Galatasaray, Passolig'de 1 milyonu geçti

1 saat önce

Süper Lig'de geride kalan 7 haftalık periyotta Galatasaraylı taraftarlar, lig başladıktan sonra aldıkları 52 bin 497 Passolig ile zirvede yer aldı.

Galatasaray, Passolig'de 1 milyonu geçti, System.String[]

Süper Lig'de geride kalan 7 haftalık periyotta Galatasaraylı taraftarlar, lig başladıktan sonra aldıkları 52 bin 497 Passolig ile zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılılar, toplamda ise 1 milyon 16 bin 828 elektronik bilet sayısına ulaştı.


Milli aranın ardından Süper Lig'de 8. hafta heyecanı bu hafta oynanacak maçlarla yaşanacak. 18 takımın lig başladıktan sonra sattığı Passolig sayısı göz önüne alındığında Galatasaray taraftarları aldığı 52 bin 497 elektronik bilet ile zirvede bulunuyor. Aslanı, 42 bin 603 bilet ile Fenerbahçe takip ederken, Beşiktaş ise Süper Lig'in başlamasından bu yana 21 bin 236 Passolig satışı gerçekleştirdi. Ligin yeni ekipleri Gaziantep FK taraftarları, ilk 7 haftalık bölümde 6 bin 365 Passolig alarak takımlarına destek olurken, Denizlispor'da da bu sayı 5 bin 341 olarak dikkat çekiyor. Gençlerbirliği'nin ise lig başından bu yana sattığı bilet sayısı 2 bin 713'de kaldı.


Toplam sayıda da zirve Galatasaray'ın


Süper Lig'de 2019-2020 sezonu devam ederken, kulüplerin sattığı Passolig sayısında Galatasaray, 1 milyon 16 bin 828 elektronik bilet ile birinci sırada yer aldı. İkinci sırada bulunan Fenerbahçe 939 bin 333, üçüncü sıradaki Beşiktaş'ta da bu sayı 774 bin 408.


Kasımpaşa sonuncu


Ligde en az Passolig satışını ise Kasımpaşa gerçekleştirdi. Lacivert-beyazlılar, 17 bin 464 bilet ile Süper Lig'de elektronik bilet satışında son sıraya yerleşirken, Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto 1. Lig takımlarının da dahil edildiği ve toplam 36 takımın sıralamasında kendisine 28. sırada yer buldu.


Süper Lig'de yer alan takımların sattığı toplam Passolig sayısı şu şekilde:


Galatasaray: 1 milyon 16 bin 828


Fenerbahçe: 939 bin 333


Beşiktaş: 774 bin 408


Trabzonspor: 286 bin 440


Konyaspor: 141 bin 624


Antalyaspor: 108 bin 88


Yeni Malatyaspor: 73 bin 741


Kayserispor: 72 bin 48


Göztepe: 68 bin 640


Sivasspor: 61 bin 92


Başakşehir: 53 bin 704


Denizlispor: 48 bin 839


Rizespor: 45 bin 20


Ankaragücü: 43 bin 648


Gaziantep FK: 42 bin 373


Alanyaspor: 40 bin 523


Gençlerbirliği: 22 bin 876


Kasımpaşa: 17 bin 464


Süper Lig'in başlamasının ardından kulüplerin sattığı Passolig sayısı şöyle:


Galatasaray: 52 bin 497


Fenerbahçe: 42 bin 603


Beşiktaş: 21 bin 236


Trabzonspor: 15 bin 705


Konyaspor: 2 bin 442


Antalyaspor: 3 bin 427


Yeni Malatyaspor: 3 bin 994


Kayserispor: 5 bin 366


Göztepe: 2 bin 257


Sivasspor: 2 bin 876


Başakşehir: 1 bin 582


Denizlispor: 5 bin 341


Rizespor: 2 bin 58


Ankaragücü: 2 bin 52


Alanyaspor: 2 bin 532


Gaziantep FK: 6 bin 365


Gençlerbirliği: 2 bin 713


Kasımpaşa: 1 bin 192 - İSTANBUL

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:18 Kaynak: İHA
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