Galatasaray, Passolig'de 1 milyonu geçti

Süper Lig'de geride kalan 7 haftalık periyotta Galatasaraylı taraftarlar, lig başladıktan sonra aldıkları 52 bin 497 Passolig ile zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılılar, toplamda ise 1 milyon 16 bin 828 elektronik bilet sayısına ulaştı.
Milli aranın ardından Süper Lig'de 8. hafta heyecanı bu hafta oynanacak maçlarla yaşanacak. 18 takımın lig başladıktan sonra sattığı Passolig sayısı göz önüne alındığında Galatasaray taraftarları aldığı 52 bin 497 elektronik bilet ile zirvede bulunuyor. Aslanı, 42 bin 603 bilet ile Fenerbahçe takip ederken, Beşiktaş ise Süper Lig'in başlamasından bu yana 21 bin 236 Passolig satışı gerçekleştirdi. Ligin yeni ekipleri Gaziantep FK taraftarları, ilk 7 haftalık bölümde 6 bin 365 Passolig alarak takımlarına destek olurken, Denizlispor'da da bu sayı 5 bin 341 olarak dikkat çekiyor. Gençlerbirliği'nin ise lig başından bu yana sattığı bilet sayısı 2 bin 713'de kaldı.
Toplam sayıda da zirve Galatasaray'ın
Süper Lig'de 2019-2020 sezonu devam ederken, kulüplerin sattığı Passolig sayısında Galatasaray, 1 milyon 16 bin 828 elektronik bilet ile birinci sırada yer aldı. İkinci sırada bulunan Fenerbahçe 939 bin 333, üçüncü sıradaki Beşiktaş'ta da bu sayı 774 bin 408.
Kasımpaşa sonuncu
Ligde en az Passolig satışını ise Kasımpaşa gerçekleştirdi. Lacivert-beyazlılar, 17 bin 464 bilet ile Süper Lig'de elektronik bilet satışında son sıraya yerleşirken, Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto 1. Lig takımlarının da dahil edildiği ve toplam 36 takımın sıralamasında kendisine 28. sırada yer buldu.
Süper Lig'de yer alan takımların sattığı toplam Passolig sayısı şu şekilde:
Galatasaray: 1 milyon 16 bin 828
Fenerbahçe: 939 bin 333
Beşiktaş: 774 bin 408
Trabzonspor: 286 bin 440
Konyaspor: 141 bin 624
Antalyaspor: 108 bin 88
Yeni Malatyaspor: 73 bin 741
Kayserispor: 72 bin 48
Göztepe: 68 bin 640
Sivasspor: 61 bin 92
Başakşehir: 53 bin 704
Denizlispor: 48 bin 839
Rizespor: 45 bin 20
Ankaragücü: 43 bin 648
Gaziantep FK: 42 bin 373
Alanyaspor: 40 bin 523
Gençlerbirliği: 22 bin 876
Kasımpaşa: 17 bin 464
Süper Lig'in başlamasının ardından kulüplerin sattığı Passolig sayısı şöyle:
Galatasaray: 52 bin 497
Fenerbahçe: 42 bin 603
Beşiktaş: 21 bin 236
Trabzonspor: 15 bin 705
Konyaspor: 2 bin 442
Antalyaspor: 3 bin 427
Yeni Malatyaspor: 3 bin 994
Kayserispor: 5 bin 366
Göztepe: 2 bin 257
Sivasspor: 2 bin 876
Başakşehir: 1 bin 582
Denizlispor: 5 bin 341
Rizespor: 2 bin 58
Ankaragücü: 2 bin 52
Alanyaspor: 2 bin 532
Gaziantep FK: 6 bin 365
Gençlerbirliği: 2 bin 713
Kasımpaşa: 1 bin 192
(UA-GME-S)