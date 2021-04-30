Galatasaray, Patrick Aanholt ve Aytaç Kara'nın ardından Schalke'den Suat Serdar'la da anlaşma sağladı - Son Dakika

Galatasaray, Patrick Aanholt ve Aytaç Kara'nın ardından Schalke'den Suat Serdar'la da anlaşma sağladı

30.04.2021 16:35
Galatasaray, Patrick Aanholt ve Aytaç Kara'nın ardından Schalke'den Suat Serdar'la da anlaşma sağladı, System.String[]

Bir süredir Schalke'nin gurbetçi futbolcusu Suat Serdar'ın Galatasaray'a geleceği söylentileri artık gerçeğe dönüşüyor. 24 yaşındaki merkez orta saha Instagram'dan Galatasaray'ı takibe aldı. Küme düşen Alman ekibinden ayrılacak futbolcunun bu hareketi, transferin sonuçlandığına işaret edildi. Aslan, Crystal Palace ile mukavelesi bitecek Hollandalı sol bek Patrick Aanholt ve Kasımpaşa'da kadro dışı kalan Aytaç ile prensipte anlaşma sağladı.

Sarı-Kırmızılılar'da önümüzdeki sezonun kadrosun şekillenmeye başladı. Aslan, Kasımpaşa'da kadro dışı bırakılan Aytaç Kara ve Crystal Palace ile mukavelesi dolan sol bek Patrick van Aanholt'la prensipte anlaşma sağlamıştı. Çok yüksek ihtimalle önümüzdeki sezon Suat Serdar da Galatasaray forması giyecek.

Galatasaray, Patrick Aanholt ve Aytaç Kara'nın ardından Schalke'den Suat Serdar'la da anlaşma sağladı

BAŞKA İHTİMAL GÖZÜKMÜYOR

Schalke'nin küme düşmesiyle Suat Serdar'ın Alman ekibiyle yola devam etmesi pek mümkün gözükmüyor. Gurbetçi futbolcu da bugün Instagram'dan Galatasaray'ı takibe aldı. Piyasa değeri 11 milyon euro olan Serdar için Alman ekibinin kolaylık sağlaması bekleniyor. 4 kez de Alman Milli Takımı'nın formasını giyen Suat, yeniden milli formayı giyebilmek için düzenli olarak oynayabileceği bir takımda yer almak istiyor.

Galatasaray, Patrick Aanholt ve Aytaç Kara'nın ardından Schalke'den Suat Serdar'la da anlaşma sağladı

MERKEZDE ETKİLİ

Bu sezon Alman ekibinde 25 resmi karşılaşmaya çıkan Suat, 2 gol ve 2 asistlik bir katkı verdi. Suat, orta sahada her bölgede oynayabiliyor. En başarılı olduğu yer ise merkez.

Galatasaray, Patrick Aanholt ve Aytaç Kara'nın ardından Schalke'den Suat Serdar'la da anlaşma sağladı
Galatasaray, Patrick Aanholt ve Aytaç Kara'nın ardından Schalke'den Suat Serdar'la da anlaşma sağladı
Galatasaray, Patrick Aanholt ve Aytaç Kara'nın ardından Schalke'den Suat Serdar'la da anlaşma sağladı

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Patrick Aanholt ve Aytaç Kara'nın ardından Schalke'den Suat Serdar'la da anlaşma sağladı - Son Dakika Spor


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