Galatasaray, Patrick van Aanholt ve Gedson Fernandes'e imzayı attırıyor

Sarı-Kırmızılılar Gedson Fernandes'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için Benfica ile aradaki sorunları hallederken Patrick van Aanholt ile de anlaşma sağlandı.

BENFICA İLE ANLAŞILDI

Cim-Bom ilk olarak Benfica ile yapılan uzun müzakereler sonunda Fernandes'in işini bitirdi. Portekiz kulübünün satın alma opsiyonunu 15 milyon olarak belirlediği ancak Sarı-Kırmızılılar'ın 8 milyon euro teklif ettiği yıldız futbolcu için taraflar 10 milyon euroda anlaştı.

32 MİLYON EUROYA KİRALADI

Galatasaray 2 milyon euroya 1 seneliğine kiraladığı Gedson Fernandes'i önümüzdeki yıl 10 milyon euro ödeyerek bonservisine sahip olabilecek.

SOL BEK SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Fernandes gelişmesinin ardından Cim-Bom, PSV maçları öncesi sol bek sorununu da çözdü. Sarı-kırmızılılar Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Hollandalı Patrick van Aanholt ile anlaşma sağladı.

3 SENELİK İMZA

30 yaşındaki futbolcu ile 3 senelik anlaşma yapılırken, tecrübeli oyuncuya her sezon için 1.6 milyon euro ödeneceği öğrenildi. Galatasaray cephesinin Layvin Kurzawa ile anlaşma ihtimaline karşılık şimdilik bu oyuncuyu beklettiği de kulislerde konuşuluyor. Önümüzdeki hafta için Gedson ve Patrick van Aanholt'un İstanbul'da olması bekleniyor.

(Milliyet)