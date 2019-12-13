Galatasaray paylaştı! Fatih Terim...

Fransız orta saha Steven Nzonzi'nin antrenmanda disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı kaldığını açıklayan Galatasaray, bu açıklamanın hemen ardından ise antrenman fotoğraflarını paylaştı.



Twitter'dan paylaşılan fotoğraflarda teknik direktör Fatih Terim'in pozu ise oldukça dikkat çekti.



Terim, oldukça sinirli gözükürken sosyal medyada da tecrübeli teknik direktörün bu fotoğrafı çok konuşuldu.



Galatasaray taraftarları, bu fotoğraf için "Fatih Terim operasyon başlattı." yorumlarında bulundu.







?Galatasaray'da Steven Nzonzi'nin kadro dışı kalmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?