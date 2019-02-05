Son Dakika Haberleri: Galatasaray Pfdk'ya Sevk Edildi

Galatasaray Pfdk'ya Sevk Edildi

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray'ı merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Galatasaray Pfdk'ya Sevk Edildi, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray'ı merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'nin resmi sitesinden PFDK sevklerine ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Göztepe Kulübü futbolcusu Cameron Zıshan Rana Jerome'nin 01.02.2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Göztepe Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 02.02.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Demir Grup Sivasspor Kulübü'nün 02.02.2019 tarihinde oynanan Kasımpaşa -Demir Grup Sivasspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Galatasaray Kulübü'nün 02.02.2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü'nün 03.02.2019 tarihinde oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş'in 04.02.2019 tarihinde medyaya yapmış olduğu 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Çaykur Rizespor Kulübü'nün 03.02.2019 tarihinde oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Akhisarspor Kulübü'nün 03.02.2019 tarihinde oynanan Akhisarspor-Medipol Başakşehir FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Atiker Konyaspor Kulübü'nün 04.02.2019 tarihinde oynanan Bursaspor- Atiker Konyaspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:40 Kaynak: İHA

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