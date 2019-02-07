Galatasaray, Pfdk'ya Sevk Edildi
18 dakika önce
İSTANBUL / DHAGalatasaray Kulübü, Hatayspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçındaki "saha olayları" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
İSTANBUL/ DHA Galatasaray
Kulübü, Hatayspor
ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası
maçındaki "saha olayları" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
'na (PFDK
) sevk edildi.
Kurulun açıklaması şöyle;
"Hukuk Müşavirliği'nce 07.02.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 06.02.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-HATAYSPOR Ziraat Türkiye Kupası
müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:52 Kaynak: DHA
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