Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Pfdk'ya Sevk Edildi

Galatasaray, Pfdk'ya Sevk Edildi

18 dakika önce

İSTANBUL / DHAGalatasaray Kulübü, Hatayspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçındaki "saha olayları" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Galatasaray, Pfdk'ya Sevk Edildi, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

Galatasaray Kulübü, Hatayspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçındaki "saha olayları" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Kurulun açıklaması şöyle;

"Hukuk Müşavirliği'nce 07.02.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 06.02.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-HATAYSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:52 Kaynak: DHA

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