Son Dakika Haberleri: Galatasaray Pfdk'ya Sevk Edildi

Galatasaray Pfdk'ya Sevk Edildi

1 saat önce

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupasında sahasında Hatayspor ile oynanan maçta yaşanan saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Galatasaray Pfdk'ya Sevk Edildi, System.String[]
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupasında sahasında Hatayspor ile oynanan maçta yaşanan saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Sarı-kırmızılı kulüp, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında dün oynanan Hatayspor mücadelesi sonrası PFDK'ya sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan sevk kararında şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray'ın 06.02.2019 tarihinde oynanan Galatasaray - Hatayspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:21 Kaynak: İHA

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