Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi
52 dakika önce
Galatasaray, Süper Kupa'da Akhisarspor ile oynadığı müsabakada saha olayları neticesinde disiplin kuruluna sevk edildi.
Galatasaray Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:05 Kaynak: İHA
, Süper Kupa
'da Akhisarspor ile oynadığı müsabakada saha olayları neticesinde disiplin kuruluna sevk edildi.
Galatasaray, Akhisarspor ile Süper Kupa'da oynadığı mücadelede yaşanan saha olayları sebebiyle PFDK'ya sevk edildi. TFF'nin resmi sitesinde yer alan haberde şu ifadelere yer verildi;
"Galatasaray Kulübü'nün 07.08.2019 tarihinde oynanan Akhisarspor-Galatasaray TFF Süper Kupa müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol
Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." - İSTANBUL
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