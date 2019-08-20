Son Dakika Haberleri: Galatasaray PFDK'ya sevk edildi
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Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

2 dakika önce

Galatasaray, Yukatel Denizlispor, İstikbal Mobilya Kayserispor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Medipol Başakşehir, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Galatasaray PFDK'ya sevk edildi, System.String[]
Galatasaray, Yukatel Denizlispor, İstikbal Mobilya Kayserispor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Medipol Başakşehir, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Sarı kırmızılı kulüp deplasman tribününde merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle PFDK'ya sevk edilirken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce alınan kararlar şöyle:
"YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü'nün 16.08.2019 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. Maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 16.08.2019 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübü'nün 17.08.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR-ALANYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 17.08.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 18.08.2019 tarihinde oynanan KONYASPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü'nün 18.08.2019 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 7/8. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Denizlispor, Galatasaray, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:10 Kaynak: DHA
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