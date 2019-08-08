Son Dakika Haberleri: Galatasaray, PFDK'ye sevk edildi
Son Dakika Spor Haber

Galatasaray, PFDK'ye sevk edildi

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Galatasaray, PFDK'ye sevk edildi, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Akhisarspor ile yapılan TFF Süper Kupa maçındaki saha olayları nedeniyle sarı-kırmızılıların PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
Galatasaray, başkent Ankara'da yapılan maçta Akhisarspor'u 1-0 yenerek TFF Süper Kupa'nın sahibi olmuştu.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray PFDK'ya sevk edildi
Galatasaraylı Çekdar Orhan, Akhisarspor'a transfer oldu! Trabzonspor, Sparta Prag'a konuk oluyor! Canlı anlatım Trabzonspor'un yeni forması sosyal medyayı salladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 19:06:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray, PFDK'ye sevk edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]