Galatasaray, PFDK'ye sevk edildi
1 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:42 Kaynak: AA
(TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray
Kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Akhisarspor ile yapılan TFF Süper Kupa
maçındaki saha olayları nedeniyle sarı-kırmızılıların PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
Galatasaray, başkent Ankara
'da yapılan maçta Akhisarspor'u 1-0 yenerek TFF Süper Kupa'nın sahibi olmuştu.
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