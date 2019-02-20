Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Portekiz'de Tur Arayacak

Galatasaray, Portekiz'de Tur Arayacak

27 dakika önce

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında yarın deplasmanda Portekiz'in Benfica takımı ile karşılaşacak.

Galatasaray, Portekiz'de Tur Arayacak, System.String[]
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında yarın deplasmanda Portekiz'in Benfica takımı ile karşılaşacak.

Başkent Lizbon'daki Luz Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonundan hakem Ovidiu Hategan yönetecek.

Son 32 turunun ilk ayağında Benfica'yı İstanbul'da ağırlayan sarı-kırmızılı takım, müsabakayı 2-1 kaybederek turu zora soktu. Galatasaray, son 16 turuna yükselmek için 1-0 ve 2-1'lık skorlar hariç galip gelmek zorunda.

Galatasaray, mücadeleyi kaybetmesi, berabere kalması veya 1-0 kazanması durumunda UEFA Avrupa Ligi'ne veda edecek. Maç, 2-1 sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle tamamlanması halinde ise uzatmalara gidecek.

Galatasaray'da 5 eksik

Galatasaray, Benfica müsabakasında 5 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda, ilk maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Fernando Reges ile sakatlığı bununan Martin Linnes, Benfica'ya karşı forma giyemeyecek.

Ayrıca UEFA'ya bildirilen kadroda isimleri yer almayan Kostas Mitroglou, Semih Kaya ve Emre Taşdemir de görev alamayacak.

Avrupa'da galibiyeti unuttu

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 6 maçında galip gelemedi.

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması ilk maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında elde ettiği galibiyetten sonra Avrupa arenasında çıktığı 6 müsabakayı kazanamadı.

Bu karşılaşmalarda 3 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılı takım, kalesinde 10 gole engel olamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:47 Kaynak: AA

Avrupa, Benfica, Portekiz, Galatasaray, Spor
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