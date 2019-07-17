Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Fulham forması giyen Michael Seri ve kulübü ile görüşmelere...
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Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Fulham forması giyen Michael Seri ve kulübü ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 07:12 Kaynak: İHA
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