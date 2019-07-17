Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Fulham forması giyen Michael Seri ve kulübü ile görüşmelere...
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Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Fulham forması giyen Michael Seri ve kulübü ile görüşmelere...

12 dakika önce

Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Fulham forması giyen Michael Seri ve kulübü ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Fulham forması giyen Michael Seri ve kulübü ile görüşmelere..., System.String[]
Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Fulham forması giyen Michael Seri ve kulübü ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. - İSTANBUL
Kamuyu Aydınlatma Platformu, Galatasaray, Fulham, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 07:12 Kaynak: İHA
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