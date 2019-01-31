Galatasaray: "Profesyonel Futbolcu Konstantinos Mitroglou'nun Geçici Transferi Konusunda Kulübü...
1 saat önce
IHAAW103906-SPO/31-01-2019- Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Konstantinos Mitroglou'nun geçici transferi konusunda kulübü Olympique de Marseille Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
IHAAW103906-SPO/31-01-2019
- Galatasaray
: "Profesyonel futbolcu Konstantinos Mitroglou'nun geçici transferi konusunda kulübü Olympique de Marseille Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır." 31.01.2019 10: 39: 06 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:45 Kaynak: İHA
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