Son Dakika Haberleri: Galatasaray: "Profesyonel Futbolcu Konstantinos Mitroglou'nun Geçici Transferi Konusunda Kulübü...

Galatasaray: "Profesyonel Futbolcu Konstantinos Mitroglou'nun Geçici Transferi Konusunda Kulübü...

1 saat önce

IHAAW103906-SPO/31-01-2019- Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Konstantinos Mitroglou'nun geçici transferi konusunda kulübü Olympique de Marseille Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Galatasaray:
IHAAW103906-SPO/31-01-2019

- Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Konstantinos Mitroglou'nun geçici transferi konusunda kulübü Olympique de Marseille Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır." 31.01.2019 10: 39: 06 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:45 Kaynak: İHA

Galatasaray, Spor
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