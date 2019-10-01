Son Dakika Haberleri: Galatasaray-PSG maçı için metro seferleri uzatıldı
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Galatasaray-PSG maçı için metro seferleri uzatıldı

1 saat önce

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklama şu şekilde;Sayın yolcularımız; 1 Ekim 2019 Salı günü saat 22: 00'de Avrupa Şampiyonlar Liginde oynanacak Galatasaray - Paris Saint Germain futbol müsabakası nedeniyle seferlerimiz saat 01: 30'a kadar uzatılmıştır.

Galatasaray-PSG maçı için metro seferleri uzatıldı, System.String[]

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklama şu şekilde;


Sayın yolcularımız; 1 Ekim 2019 Salı günü saat 22: 00'de Avrupa Şampiyonlar Liginde oynanacak Galatasaray - Paris Saint Germain futbol müsabakası nedeniyle seferlerimiz saat 01: 30'a kadar uzatılmıştır.


Avrupa Şampiyonlar Liginde ülkemizi temsil eden Galatasaray'a başarılar dileriz.


TCDD'den alınan bilgiye göre Marmaray hattı da Zeytinburnu-Söğütlüçeşme arasında 01: 30'a kadar sefer gerçekleştirecektir.


Paris Saint-Germain, Galatasaray İçin İstanbul'da!


Galatasaray, İstanbul, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:16 
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