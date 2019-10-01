Galatasaray-PSG maçı için metro seferleri uzatıldı
1 saat önce
Metro İstanbul tarafından yapılan açıklama şu şekilde;Sayın yolcularımız; 1 Ekim 2019 Salı günü saat 22: 00'de Avrupa Şampiyonlar Liginde oynanacak Galatasaray - Paris Saint Germain futbol müsabakası nedeniyle seferlerimiz saat 01: 30'a kadar uzatılmıştır.
Metro İstanbul tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
Sayın yolcularımız; 1 Ekim 2019 Salı günü saat 22: 00'de Avrupa Şampiyonlar Liginde oynanacak Galatasaray - Paris Saint Germain futbol müsabakası nedeniyle seferlerimiz saat 01: 30'a kadar uzatılmıştır.
Avrupa Şampiyonlar Liginde ülkemizi temsil eden Galatasaray'a başarılar dileriz.
TCDD'den alınan bilgiye göre Marmaray hattı da Zeytinburnu-Söğütlüçeşme arasında 01: 30'a kadar sefer gerçekleştirecektir.
Paris Saint-Germain, Galatasaray İçin İstanbul'da!
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:16
Galatasaray'da Terim ve scout ekibine transfer eleştirisi 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yıkım ve temizlik başladı İBB, Altunizade'deki yoğunluk için harekete geçti: Her metro seferi için 3 boş metrobüs durağa gönderilecek İBB, Galatasaray-PSG maçı sebebiyle metro seferlerini uzattı