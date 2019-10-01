Galatasaray-PSG maçı için metro seferleri uzatıldı

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklama şu şekilde;



Sayın yolcularımız; 1 Ekim 2019 Salı günü saat 22: 00'de Avrupa Şampiyonlar Liginde oynanacak Galatasaray - Paris Saint Germain futbol müsabakası nedeniyle seferlerimiz saat 01: 30'a kadar uzatılmıştır.



Avrupa Şampiyonlar Liginde ülkemizi temsil eden Galatasaray'a başarılar dileriz.



TCDD'den alınan bilgiye göre Marmaray hattı da Zeytinburnu-Söğütlüçeşme arasında 01: 30'a kadar sefer gerçekleştirecektir.



Paris Saint-Germain, Galatasaray İçin İstanbul'da!



